元セクシー女優の深田えいみが、セクシー業界に興味を持ったきっかけを明かし、当時の切実な思いを語る場面があった。【映像】深田えいみの“整形前＆デビュー時”の姿2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世界的にも人気を誇