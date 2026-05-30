メンバー同士のキスシーンで話題を集めたガールズグループI.O.Iが、そのビハインドストーリーを明かした。5月28日、YouTubeチャンネル「ソロモンコード」には、「I.O.Iコンサート練習現場を急襲!! グァンヒと30分だけ！ EP.02」というタイトルの動画が公開された。【画像】I.O.Iメンバー同士が突然のキス！この日、タレントのファン・グァンヒは「撮影日の基準で言うと、昨日『Suddenly』のティザーが公開された」とし、「誰か話し