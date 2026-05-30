読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！大学の授業で出会ったデリカシーのない同級生にまつわるお話です。初対面でのありえない発言からまさかの展開へ。一体どんな結末が待っているのでしょうか？ひとりぼっちで不安な大学の授業大学に入学して間もないころ、まだ親しい友だちもおらず、毎回ポツンと座って静かに講義を聞く日々でした。そんなある日のこと、教授から突然「それではこれから近くの人とペアになって、今