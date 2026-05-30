日本テレビの田辺大智アナウンサーが30日、土曜MCを務める日本テレビ系『シューイチ』（毎週土曜前5：55／毎週日曜前7：30）に生出演。双子誕生をサプライズ発表した。【写真】『シューイチ』土曜MC就任で少し緊張した表情の田辺大智アナウンサー番組エンディングで、中山秀征から「さあそして、田辺アナからうれしいお知らせがあります」と振られた田辺アナは「実は先日、双子の女の子が生まれまして、父になりました」と