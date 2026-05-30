◇ア・リーグブルージェイズ 6―5 オリオールズ（2026年5月29日ボルチモア）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が29日（日本時間30日）、敵地でのオリオールズ戦に「4番・三塁」で出場。2試合ぶりとなる今季12号2ランなど4打数1安打2打点で逆転勝ちに貢献した。ブルージェイズは4連勝で勝率5割復帰を果たした。岡本は0―5とリードされていた7回無死一塁の第3打席で、2ランを放った。ここまで無失点だった相手先発ロジ