勢力を強めながら北上している台風6号。日本列島を縦断するおそれも出ていて、大雨などに厳重な警戒が必要です。■東京都心、今年一番の暑さ沖縄では農家が台風対策台風6号が日本列島に接近。来週、中ごろに本州直撃のおそれも出ています。全国154地点で真夏日となった29日。東京都心は、今年一番の暑さとなる31.6度を観測しました。街の人「時間からしたら暑い、この時間で」「蒸し暑い」「夜中から暑かったのでクーラーをつけ