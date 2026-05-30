少子高齢化や人手不足を背景に定年延長が進み、65歳定年の会社であっても、その後も働けるよう制度を整える企業が増えています。また、老後の資産形成を目的に、定年後も働く道を選ぶ人も少なくありません。一方で、現役時代の多忙さにひと区切りをつけたいと、定年を機に完全リタイアを選ぶ人も。しかし、その先に待っているのは、必ずしも穏やかな老後とは限らないようで……。本記事では山崎さん（仮名）の事例とともに、FP相談