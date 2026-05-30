国民的人気を誇るアイドルグループの嵐が、2026年5月31日で活動を終了します。当日は、ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演を東京ドームで開催。この公演は生配信され、グループとして最後の勇姿を多くのファンが見守ります。最終公演に合わせ、TVerでは嵐のメンバーが出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」を配信。5月24日には、ラストライブの生配信を告知するCMが民放キー局5局で同