中国の有人宇宙船「神舟21号」の3人の宇宙飛行士が5月29日、有人宇宙船「神舟22号」で地球に帰還しました。「神舟22号」の帰還カプセルが北京時間午後8時過ぎ、内蒙古自治区の東風着陸場に順調に着陸しました。現地の医療監視・医療支援チームの確認によると、「神舟21号」の宇宙飛行士である張陸、武飛、張洪章の3人の体調は良好で、「神舟21号」の有人飛行ミッションは完全な成功を収めました。（提供/CGTN Japanese）