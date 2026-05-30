言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、製品やサービスの優れた利便性を表す言葉、物事の考え方やデータの傾向、そして本番のパフォーマンスを成功させるための準備段階という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□うとか□