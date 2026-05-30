過酷なラリー現場がクルマと人を鍛えるWRC参戦で実践する育成プロセスGAZOO Racing（GR）はラリージャパン2026において、モータースポーツを通じた人材育成に関する説明会を実施しました。世界ラリー選手権（WRC）の過酷な現場でエンジニア、メカニック、ドライバーがいかに育ち、その経験が市販車開発にどう還元されているのでしょうか。GRは過酷なラリー競技をクルマづくりと人材育成の重要な実践の場として位置づけて