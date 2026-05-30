●オリオールズ5−6ブルージェイズ○＜現地時間5月29日オリオールパーク・アット・カムデンヤーズ＞トロント・ブルージェイズが4連勝を収めて勝率5割に復帰。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、12号本塁打を放って逆転勝利に貢献した。4連戦の初戦を取ったブルージェイズはブルペンデーに臨むも、元ロッテの2番手右腕オースティン・ボスが3本塁打を浴びるなど4回途中5失点と炎上。打線は先発左腕ト