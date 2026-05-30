【ロサンゼルス共同】カナダ・サッカー協会は29日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の代表メンバー26人を発表し、DFデービス（バイエルン・ミュンヘン）やFWデービッド（ユベントス）らが選ばれた。米国、メキシコと大会を共催するカナダは2大会連続3度目の出場。1次リーグB組でボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイスと戦う。