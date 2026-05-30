海上自衛隊は30日、西太平洋で6月に予定していた護衛艦「かが」での米海兵隊のステルス戦闘機F35Bによる発着艦訓練を中止すると発表した。事実上の空母化に向けた訓練の一環で計画していた。海自は「部隊運用の都合」としている。