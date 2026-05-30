平川香織（２５＝埼玉）が２９日、ボートレース大村で行われた「ヴィーナスシリーズ第４戦スマホマクール杯」で１着。２０１８年５月のデビューから８年で初優勝を飾った。インから先マイも小芦るり華、樋口由加里、土屋南に差される苦しい展開。それでも１周２Ｍ、２周１Ｍと全速ターンで先頭を走る小芦に迫ると２周２Ｍは差して逆転に成功した。レース後は水神祭も行われ「師匠の霧生順平さんに伝えたい。きれいなレースで