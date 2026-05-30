ボートレース徳山の「西部記者クラブ杯争奪戦」は３０日、準優勝戦が行われる。Ｇ?３Ｖを誇る平山智加（４０＝香川）は２９日に行われた３日目４、３コースから３着２本にまとめ予選を１２位で通過した。中堅２４号機の手応えは「変わらず出足系。伸びは普通で、いい人には目に見えて行かれる。Ｓ勘は合ってるけど、Ｓは届いてない」とひと息。しかし、後半１２Ｒは１Ｍ展開が悪くＢＳ５番手も道中競り勝って３着に浮上とレー