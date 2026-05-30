◆米大リーグオリオールズ５―６ブルージェイズ（２９日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）ブルージェイズの岡本和真内野手が２９日（日本時間３０日）、敵地のオリオールズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合ぶりの１２号２ランで５点差からの大逆転勝ちに貢献した。ブルージェイズは４連勝で開幕直後の４月上旬以来となる勝率５割に復帰した。０−５の７回無死一塁、先発左