2000年にスタートした成年後見制度は、いま大きな曲がり角に立っている。 メディアが「家族に財産管理の自由がない」「専門家に依頼すると報酬を支払わなければならない」などと問題ばかり伝えてきたことも影響して、世間では成年後見といえば「専門職後見人（弁護士・司法書士など）の不正・横領」などのネガティブな事態にばかり注目が集まっているのが現状だ。 だが、現場で実際に後見業務を担う弁護士の目には、その