今年はすでに重賞を5勝。今最も勢いに乗る騎手の1人。その津村騎手の原動力とは... 協力：筑波大学 【日本ダービー2026 いざ！栄光の舞台へ 大好評配信中】 日本ダービーを100倍楽しむための特別番組。 7944頭の頂点を決めるレースの舞台裏、ホースマンたちの熱い想い、有力馬のダービーまでの軌跡をお届けします！ 第93回日本ダービー（東京優駿）（GI