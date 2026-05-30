タレント・東野幸治がＭＣを務めるＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」が３０日放送され、巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏について取りあげた。同番組初出演となったパネラーの小籔千豊は、「僕は甘いのかどうか分かりませんが」と前置きした上で、「娘さん、奥さんが構へんと言うてたら、それはまた普通にお仕事できるようにしてあげてほしい。阪神ファンですけど、すごく思います」と私見。「娘さんと児