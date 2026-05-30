「ファーム・交流戦、巨人−阪神」（３０日、Ｇタウンスタジアム）阪神の福島圭音外野手が３０日、Ｇタウンスタジアムのファームに合流した。代わって島田海吏外野手が昇格見込みで１軍に合流した。福島は開幕直後に支配下を勝ち取ると、そこから１軍で３１試合に出場。打率・２５３だった。２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）ではＤＨでスタメン出場も２打数無安打に終わっていた。島田は３月に左大腿部の筋損傷。開幕直後は出