ボクシングで2階級を制した元世界王者の井岡弘樹氏（57）が歌手として近日中に配信デビューすることになった。ここ10年近く、アルコール依存症を患った経験を結婚前、ジャズシンガーとして活動した絵美夫人（54）がブルース「酒はいらん」として作詞作曲。「酒はいらん！2度といらん！」「血管が爆発して血の海で震えながら思った」などと歌い上げている。きっかけは昨年10月18日。井岡氏は慢性的な飲酒を原因とする食道