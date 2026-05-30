朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日、福岡）に向けたオーディションの模様が２９日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、韓国の「ブラックコンバット」との対抗戦が行われることが発表された。朝倉は「韓国のＢＤと呼ばれるぐらい再生数とか持ってて、韓国では結構知ってる人も多い。すごい白熱した試合になると思