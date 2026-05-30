結婚相談所「Presia（プレシア）」が20代〜30代の婚活・恋活中の女性を対象に実施した意識調査で、「交際経験ゼロの男性も結婚対象になる」と答えた人が78.8%にのぼることがわかった。その背景には、「交際経験が豊富な男性は浮気が心配」という女性たちの心理があるようだ。【映像】バキ童・ぐんぴぃ、伝説の街頭インタビュー（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、かつて街頭インタビューで「女性経験がない