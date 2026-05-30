主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月29日（金）に放送された第6話では、これまでしぶとく立ち回ってきた不倫妻・高坂美月（桜井日奈子）が夫の反撃に遭い、SNSで大炎上する展開となった。【映像】サレ夫が容赦ない反撃！不倫妻がついに追い詰められ…◆「どんな教育受けたらこうなる？」余命３ヶ月の夫・葵（白洲迅）の保険金1億円を手に入れ、不倫相手の砂山ケン