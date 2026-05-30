バルセロナは29日、ニューカッスルからイングランド代表FWアンソニー・ゴードン(25)を獲得したことを発表した。新シーズンに向けた最初の補強選手となる。契約期間は2031年6月までの5シーズン。スペイン『マルカ』によると、移籍金については7000万ユーロ(約130億円)に加え、変動報酬として1000万ユーロ(約19億円)が支払われる。2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のメンバーに選ばれており、大会中さらに評価が高まるこ