アルビレックス新潟は29日、ホームゲームでの過剰な席取り行為について、公式サイトで注意喚起の声明を発表した。クラブは「ホームゲーム開催時の自由席における過剰な席取り行為が見受けられます。スタジアム内で注意喚起のアナウンスや係員によるお声がけを行っておりますが、依然として多数の席取り行為が発生しております」と報告。次のように呼びかけている。「アルビレックス新潟のクラブ独自のルールでは『フラッグ、シ