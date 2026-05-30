開催：2026.5.30 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 4 - 3 [Rソックス] MLBの試合が30日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとRソックスが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニ、対するRソックスの先発投手はロバート・サマニエゴで試合は開始した。 1回裏、4番 リース・ホスキンス 2球目を打ってレフ