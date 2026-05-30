クラゲの展示種類数世界一で知られる鶴岡市立加茂水族館が29日、山形県教育委員会から「博物館法の基づく博物館」いわゆる登録博物館に認定されました。加茂水族館では今後、登録博物館として世界一のクラゲの種類を展示する水族館として網羅的なクラゲの展示とそれを実現するための調査・研究、庄内に生息する水生生物の展示、自然保護啓発、環境整備などに力を入れるとしています。 【写真を見る】世界一のクラゲ水族館・加茂水