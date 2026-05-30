クマが目撃されたのは八雲町山越の道路上です。住人の女性が窓から外を見た際に、道路を横断するクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、クマは体長約1.5mだったということです。その後、女性からの通報を受けて駆け付けた警察官が、女性宅から南側に移動した場所でクマ1頭を目撃しました。クマは南側の山の方向へ立ち去ったということです。警察は付近のパトロールなどを強化して警戒に当たっています。