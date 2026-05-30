現在NHKラジオ『Nらじ』金曜日キャスターを務める杉田淳（すぎた・まこと）さん（56）は、文字を目で読むことができない中途視覚障害者。1993年に入局、第一線の記者として飛び回っていた20代で緑内障を発症し、視野が狭くなる恐怖と絶望、人生とキャリアへの葛藤を味わいながら、前へと歩みを進めてきた。【画像】20代で緑内障を発症…NHKのラジオキャスター・杉田淳さんの写真を見る頑張りたいのに、身体がそれを許さない―