〈「白杖や障害者手帳はギリギリまで持ちたくなかった」政治部記者→緑内障を発症して中途視覚障害者に…NHK・杉田淳（56）が明かす“葛藤”〉から続くNHKラジオ『Nらじ』金曜日キャスターの杉田淳（すぎた・まこと）さん（56）は、中途視覚障害者だ。1993年に入局した後、20代で緑内障を発症しながら政治部で奮闘。ただ、日に日に視野が狭くなるなかで、生放送でのしくじりや緊急対応ができないことに限界を感じ、部を離れた。