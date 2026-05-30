紀伊半島豪雨から今年で１５年。和歌山県田辺市の土砂災害が起こった現場では植樹が行われました。 和歌山県田辺市の小学生が一本一本丁寧に植樹をしていきます。 ２０１１年９月に発生した台風１２号による紀伊半島豪雨では、和歌山・奈良・三重の３県で死者・行方不明者が計８８人にのぼるなど甚大な被害を受けました。 田辺市では８人が亡くなり１人が行方不明となったことから、土砂が崩れにくい山をつくろうと、土