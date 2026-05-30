アジア安全保障会議で演説するピート・ヘグセス米国防長官＝30日、シンガポール（ロイター＝共同）【シンガポール、ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は30日、シンガポールで開催中のアジア安全保障会議で演説し、「中国による歴史的な軍備増強と、地域内外での軍事活動の拡大に警戒感を持っている」と表明した。日本が防衛力強化に向けた取り組みを進めているとして「大きな期待を寄せている。日米同盟強化のため共に責任を果