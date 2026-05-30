キム・ヘソンのマイナー降格決定米大リーグ、ドジャースからビッグニュースが舞い込んだ。29日（日本時間30日）の本拠地フィリーズ戦前、キム・ヘソン内野手のマイナー降格が明らかに。突然の一報にネット上の米ファンからは驚きの声が続々と漏れていた。27歳のキム・ヘソンは今季開幕をマイナーで迎えたが、4月にメジャーへ昇格。ここまで43試合に出場し、打率.259、11打点、1本塁打、OPS.651をマークしていた中で、再びマイ