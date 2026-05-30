〈「虫食い状に視界が欠けていく」20代で緑内障を発症したNHK職員・杉田淳（56）が語る「さすがにこれはヤバい」と自覚した“生放送中のトラブル”〉から続く現在NHKラジオ『Nらじ』金曜日キャスターを務める杉田淳（すぎた・まこと）さん（56）は、中途視覚障害者。20代で緑内障を発症し、今は右目は光もほぼ感じない。左目は左隅のわずかな部分で光や物陰を感じる程度だ。1級の身体障害者手帳を保持するが、長らく「持ちたくな