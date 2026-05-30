本拠地タイガース戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の第2打席の二ゴロで全力疾走した際に右脚を痛めたとみられ、代走を送られ途中交代となった。開幕から好調だった村上のまさかのアクシデントに、米ファンからは悲鳴が相次いだ。開幕から大活躍を続けてきた村上に、アクシデントが発生した。3回1死一塁の第2打席。二ゴロとなり、村