〈「5分前行動は許されない」「訓練中に部屋をグシャグシャにされ…」航空自衛隊→“セクシーダンサー”になった元航空自衛官（25）が語る“厳しい訓練生活”〉から続く約6年3か月勤務した航空自衛官を辞めて、クラブやフェスで活躍するセクシーなダンスグループ「CYBERJAPAN DANCERS」に加入したAIKA（25）。基地内でのハラスメント対策、自衛官同士の恋愛や結婚事情、CYBERJAPAN DANCERSのオーディションを受けた理由などにつ