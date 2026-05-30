女優の綾瀬はるかと千鳥の大悟が29日、都内で開催された映画『箱の中の羊』初日舞台挨拶イベントに、桑木里夢（「桑」は異字体が正式表記）、是枝裕和監督と共に出席。先日、第79回カンヌ国際映画祭に出席していた綾瀬は、この日はブラックのストラップレスドレスで登場し、国内で迎えた初日を華やかに飾った。【写真】綾瀬はるかの美しいロングドレス姿大悟にエスコートされ壇上に原案・脚本・編集を是枝監督が手掛ける本作