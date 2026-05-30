◆米大リーグカージナルス―カブス（２９日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カブスの今永昇太投手（３２）が、敵地のカージナルス戦で３連敗脱出をかけてマウンドに上がったものの、５回１／３を投げ３本塁打含む５安打５失点。４―５とリードされた場面での降板で５勝目はならなかった。防御率は４・３７。この日の相手カージナルス戦は過去４度登板し２勝１敗、防御率２・８４と好投を見せていた。ところ