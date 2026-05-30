〈「基地内カップルは多い」「私は噂を立てられたけど…」航空自衛隊に6年勤務した“セクシーすぎる元航空自衛官”（25）が明かす、“自衛隊の意外な恋愛事情”〉から続く約6年3か月勤務した航空自衛官を辞めて、クラブやフェスで活躍するセクシーなダンスグループ「CYBERJAPAN DANCERS」に加入したAIKA（25）。自衛隊を辞めたことで解放された生活、自衛隊とCYBERJAPAN DANCERSのギャップ、ファンから寄せられる声などについて