人気ドラマ「エミリー、パリへ行く」への出演などで知られたフランス出身俳優ピエール・ドゥニさんが死去した。69歳だった。5月25日、ALS（筋萎縮性側索硬化症）に関連した合併症により、この世を去ったことを遺族が明かした。 【写真】「エミリー、パリへ行く」に出演していたピエール・ドゥニさん ピエールさんは、女優リリー・コリンズ主演の同ドラマでは、高級ファッションブランド