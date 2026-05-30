〈“偏差値最下位”の女子高生→航空自衛隊に6年勤務→“セクシーダンサー”に転身…「ナゾの美しすぎる元航空自衛官（25）」が明かす、自衛隊に憧れたワケ〉から続く約6年3か月勤務した航空自衛官を辞めて、クラブやフェスで活躍するセクシーなダンスグループ「CYBERJAPAN DANCERS」に加入したAIKA（25）。1日歩き続ける行軍をはじめとした訓練、基地での業務、自衛官時代で最もキツかった寮での生活などについて、話を聞いた。