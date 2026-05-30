記事ポイント約20,000?の日本庭園を舞台に2026年7月13日〜9月13日開催3日間限定の「茶寮かふぇ 惠庵」で氷スイーツセット各\4,500を提供氷のグラス作りワークショップ（\6,000）や浴衣着付け体験も実施 東京都港区の高輪エリアに位置するザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、グランドプリンスホテル新高輪が、約20,000?の日本庭園を舞台にした夏のナイトイベント「TAKANAWA 絶景夕涼み」を開催します