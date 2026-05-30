記事ポイント熊本県上益城産のスイートコーン「ゴールドラッシュ」やスイカ「金色羅皇」など4品目を使用した限定メニューを提供フェアメニュー注文の先着100名にくまモンのステッカーをプレゼント開催期間は2026年6月1日（月）〜6月7日（日）の1週間限定 熊本県の農産物を味わえる期間限定フェアが、アミュプラザくまもと6階の飲食店で開催されます。ＪＡ全農が直営する「みのる食堂アミュプラザくまもと店」では、2026年6月1