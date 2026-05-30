１９日、東京の国会議事堂前でプラカードを掲げ、高市政権による憲法改正や一連の軍備拡張に関する動きに抗議する市民。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社北京5月30日】日本の参議院本会議は27日、「国家情報会議」設置法案を可決した。これにより日本は、「平和憲法」の制約を突破し、軍事的拡張を加速させる道へさらに危険な一歩を踏み出した。この動きは国家情報統合体制の再編・強化を目的とするものであり、実質的には