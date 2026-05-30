会談に臨む中国の王毅外相（左）とカナダのアナンド外相＝29日、オタワ（SpencerColby/TheCanadianPress提供、AP＝共同）【ニューヨーク共同】中国の王毅外相は29日、訪問先のカナダの首都オタワでアナンド外相と会談した。カナダ外務省によると、両氏は協力を深化させ、可能な限り摩擦を取り除くため、両国間で対話を維持していくことを確認した。中国外相のカナダ訪問は約10年ぶり。カナダは米国と通商摩擦を抱えてお