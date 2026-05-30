約6年3か月勤務した航空自衛官を辞めて、クラブやフェスで活躍するセクシーなダンスグループ「CYBERJAPAN DANCERS」に加入したAIKA（25）。人見知りながらも目立ちたかったという少女時代、航空自衛官を目指した理由、女性枠が非常に少ないなかで挑んだ採用試験などについて、話を聞いた。（全4回の1回目／2回目に続く）【衝撃画像】セクシーすぎる…美しすぎる元航空自衛官・AIKAさん25歳の“大胆すぎるダンサー姿”を写真で見