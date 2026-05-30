飼い主さんにシャンプーをしてもらったコーギーさん。濡れた体を乾かすためにドライヤーを始めたら…思った以上に『厳しいルール』が話題になっているのです。 『乾き…ますか…？』ツッコミどころが多すぎる光景は記事執筆時点で54万回を超えて表示されており、2.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：ドライヤーが嫌いな犬→シャンプー後、当てようとしたら…