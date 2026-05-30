ワクワクしながら電車が通過するのを待っていた柴犬さん。ふいに別の場所が気になってしまい…？天然炸裂なわんこの姿が話題を呼び、投稿は18万回再生を突破。「そんなことある！？」「しんどいてｗｗ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：電車を見に来た犬→車両が近づいてきたら『別の場所』が気になってしまい…まさかの『天然っぷり』】 電車好きな柴犬さん TikTokアカウント「shi